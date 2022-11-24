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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Mağusa Limanı' türküsü

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#İbrahim Kalın#Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü#24 Kasım Öğretmenler Günü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Mağusa Limanı türküsü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 14:48

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın okuduğu 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, tüm şehitler ve öğretmenler için 'Mağusa Limanı'nı okudu. Yönetmenliğini Ümit Yılmaz'ın üstlendiği klip, YouTube üzerinden paylaşıldı.

Klipte, 9 Haziran 2017'de PKK tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın 'Mağusa Limanı' türküsünü söylediği anlar yer aldı.

Sözcü Kalın, kaleme aldığı bir şiiri de klipte seslendirdi. İbrahim Kalın'ın, "Bu eseri, 2017'de Batman'da teröre kurban verdiğimiz Aybüke öğretmenin şahsında tüm öğretmenlerimize ve şehitlerimize rahmet, millet ve tazimle ithaf ediyoruz" notu, klibin sonunda yer aldı.

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