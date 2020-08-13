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AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 22:58,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "İsrail-BAE anlaşması"na tepki

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "İsrail-BAE anlaşması"na tepki
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmaya tepki göstererek, tarihin Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacağını belirtti.

Kalın, Twitter'dan, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır." ifadesini kullandı.

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