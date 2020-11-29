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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 29.11.2020 - 11:33 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan CHP'li vekile tepki

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan CHP'li vekile tepki
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" dedi.

İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Kalın, paylaşımında, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" dedi.

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