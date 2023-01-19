Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Bolton'un skandal sözlerine tepki: Beyhude bir çabadır

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Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un skandal açıklamalarına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kalın, "Darbeleri desteklediğini daha önce itiraf eden Bolton, NATO’yu Türkiye’deki seçimlere müdahale etmeye çağırmış. Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.