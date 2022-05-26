Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Somut adım olmazsa süreç ilerlemez

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşme sonrası basın toplantısında şunları söyledi:

“Beklentilerimiz terör örgütlerinin oradaki örgütsel, finansal, propagandaya dönük medyadaki varlığı ile ilgili somut adım atılması konularına odaklandı. Bununla ilgili kurumlarımızın hazırladığı bilgileri, belgeleri muhataplarımızla detaylı bir şekilde paylaştık.



İsveç’ten 28, Finlandiya’dan 12 iade talebimiz oldu. Fakat maalesef bunların hiçbirisine olumlu bir cevap almadık. Türkiye’ye karşı uygulanan açık ya da kapalı savunma sanayiyle ilgili yaptırımların derhal kaldırılması yönündeki beklentimizi de ifade ettik. Türkiye’nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettik. Bu toplantıdan günü, saati belirlenmiş bir tarih yahut bir müzakere metni çıkmadı. Biraz süreç bundan sonra muhataplarımızın bize geri dönüş yapacağı eylem planı, paketi, önerileri çerçevesinde şekillenecek. Savunma sanayi ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük. Bu sevindirici bir gelişme.”