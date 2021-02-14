MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde şehit ettiği vatandaşlar için mesaj paylaştı
GeriGündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde şehit ettiği vatandaşlar için mesaj paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde şehit ettiği vatandaşlar için mesaj paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde şehit ettiği vatandaşlar için mesaj paylaştı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaşa ilişkin, terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ancak dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter'dan İngilizce paylaştığı mesajda, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Gara bölgesinde bir mağarada alıkoyduğu 13 sivili öldürdüğünü vurguladı.

PKK'nın Türk ve Irak güvenlik güçlerine ve sivillere saldırdığına, Suriye'nin kuzeyinde de terör saldırılarına devam ettiğine dikkati çeken Kalın mesajında, "Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Akar acı haberi böyle duyurdu: PKKnın kalleş yüzü bir kez daha görüldü
Bakan Akar acı haberi böyle duyurdu: 'PKK'nın kalleş yüzü bir kez daha görüldü'
Çelik: 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır
Çelik: 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır
Bahçeliden sert tepki: Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır
Bahçeli'den sert tepki: Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle