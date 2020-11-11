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AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 20:26 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, MI6 Başkanı Moore ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, MI6 Başkanı Moore ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı Richard Moore ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülkenin güvenlik ve dış politika alanındaki iş birliği imkanları gündeme geldi.

Karabağ meselesi ve Libya'daki gelişmelerin de kapsamlı bir şekilde ele alındığı görüşmede, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortak güvenlik politikaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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