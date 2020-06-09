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Haber Giriş: 09.06.2020 - 00:09,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Masumların kanı yerde kalmayacak'

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Masumların kanı yerde kalmayacak'
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 işçiye Allah'tan rahmet dileyerek, "Masumların kanı yerde kalmayacak." dedi. 

Sözcü Kalın, Van'ın Çatak ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan servise PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, "Van'ın Çatak ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan servise PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki işçimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Masumların kanı yerde kalmayacak." ifadelerini kullandı. 

Van’da hain saldırıVan’ın Çatak ilçesi ile Siirt’in Pervari ilçesi arasında bulunan Belbuka bölgesinde yol çalışması yapan işçilerin servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 işçi şehit olurken, 8 kişi de yaralandı.
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