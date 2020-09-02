Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya’da Hafter devre dışı kalmalı

Libya’da BM parametreleri ve Berlin Konferansı ilkeleri çerçevesinde siyasi sürecin ilerletilmesinden yana olduklarını kaydeden Kalın, Hürriyet’e şunları söyledi:

TÜRKİYE SÜRECE DENGE GETİRDİ

“Libya’yla imzaladığımız anlaşma çerçevesinde Trablus’taki meşru hükümetle yürüttüğümüz çalışmalar, yoğun bir şekilde devam ediyor. Uluslararası toplumun tanıdığı hükümete destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Türkiye’nin desteği sayesinde sürece bir denge geldi.

YENİ OYUNLARLA BARIŞ GELMEZ

Libya’da ateşkes ve siyasi müzakere gerekçesiyle yeni oyunlar oynanırsa, Libya’ya barış ve istikrar gelmez. Trablus hükümeti, Hafter’e hiçbir şekilde güvenmiyor. Hafter’in artık bir aktör olarak devre dışı bırakılması gerektiğini söylüyor, biz de aynı kanaatteyiz.

Suriye’de süreç kırılgan olmaya devam ediyor. Rejim burada birtakım ayak oyunlarıyla süreci uzatmaya devam ediyor. Çeşitli isimler altında PKK terör örgütünü meşrulaştırma çabaları beyhudedir. ABD bu politikasından artık vazgeçmeli ve meşru aktörlerle çalışarak Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkı sunmalı.”