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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz

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#İbrahim Kalın#İsrail#Gazze
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 03:36

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıyı kınadı. Kalın "İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz' diyerek "İsrail hükümeti günlerdir kasten sürdürdüğü şiddet siyasetine derhal son vermelidir. Filistin halkının yanındayız. Filistinli kardeşlerimize desteğimiz devam edecek. Bu zulüm elbet bitecek!" ifadelerini kullandı. 

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#İbrahim Kalın#İsrail#Gazze

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