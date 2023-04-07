Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz' diyerek "İsrail hükümeti günlerdir kasten sürdürdüğü şiddet siyasetine derhal son vermelidir. Filistin halkının yanındayız. Filistinli kardeşlerimize desteğimiz devam edecek. Bu zulüm elbet bitecek!" ifadelerini kullandı.