Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz' diyerek "İsrail hükümeti günlerdir kasten sürdürdüğü şiddet siyasetine derhal son vermelidir. Filistin halkının yanındayız. Filistinli kardeşlerimize desteğimiz devam edecek. Bu zulüm elbet bitecek!" ifadelerini kullandı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz.— İbrahim Kalın (@ikalin1) April 7, 2023
İsrail hükümeti günlerdir kasten sürdürdüğü şiddet siyasetine derhal son vermelidir.
Filistin halkının yanındayız.
Filistinli kardeşlerimize desteğimiz devam edecek.
Bu zulüm elbet bitecek!