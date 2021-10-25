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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiç kimse Türkiye'nin bağımsızlığına gölge düşüremez

#İbrahim Kalın#Büyükelçi#ABD
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiç kimse Türkiyenin bağımsızlığına gölge düşüremez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hiç kimse Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenliğine gölge düşüremez" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, aralarında ABD'nin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçisinin iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çıkışıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sayesinde Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesinin ilgili büyükelçilikler tarafından teyit ve temin edilmiş olması memnuniyet vericidir. Hiç kimse Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenliğine gölge düşüremez. Diplomasi, bir milletin hakkını, hukukunu ve onurunu korumak için yapılır. Türkiye herkesle iyi ilişkiler geliştirme çabasındadır. Kimseyle kriz arayışında değildir. Karşılıklı çıkar ve saygı esasına binaen her alanda büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#İbrahim Kalın#Büyükelçi#ABD

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