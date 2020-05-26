Ä°brahim KalÄ±n, Libya'daki son geliÅŸmeler ve Suriye meselesine iliÅŸkin France 24 kanalÄ±na deÄŸerlendirmelerde bulundu. Libya'daki durumun, Ã§ok kritik ve kÄ±rÄ±lgan olmaya devam ettiÄŸine dikkati Ã§eken KalÄ±n, "Hafter, Libya halkÄ±nÄ±n meÅŸru temsilcisi deÄŸil. KÃ¶rfez bÃ¶lgesinden ve Rusya'dan, birkaÃ§ Ã¼lkenin desteÄŸiyle Libya'daki ÅŸiddeti tÄ±rmandÄ±rdÄ± ve daha fazla acÄ± getirdi." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

KalÄ±n, Libya'da "askeri Ã§Ã¶zÃ¼m"Ã¼n, bir Ã§Ã¶zÃ¼m olmadÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, Libya BaÅŸbakanÄ± Fayiz es-Serrac hÃ¼kÃ¼metinin en baÅŸÄ±ndan beri Ã§ok sorumlu ve yapÄ±cÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, ateÅŸkesi uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve uluslararasÄ± toplumla birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â Â Â Â Â

"Åžimdi Hafter destekÃ§ilerinin, Hafter'in Libya'da gÃ¼venilir ortak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlama zamanÄ±." diyen KalÄ±n, Serrac hÃ¼kÃ¼metinin Trablus'taki konumunu savunduÄŸunu ve Hafter'in saldÄ±rgan davranÄ±ÅŸa yanÄ±t verdiÄŸini kaydetti.Â Â Â Â Â

KalÄ±n, Libya'ya, Sudan, Ã‡ad ve Suriye'den getirilen paralÄ± askerler ile Rusya merkezli Wagner Group'un (Rus paralÄ± askerleri) Hafter'in tarafÄ±nda savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Åžimdi, Hafter destekÃ§ileri bunun bir Ã§Ã¶zÃ¼m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yÃ¼rÃ¼mediÄŸini fark ettiler. Serrac hÃ¼kÃ¼meti, birÃ§ok kez askeri bir Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil, siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m istediklerini belirtti fakat aÃ§Ä±kÃ§a kendilerini savunma hakkÄ±na sahipler." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

"TÃœM LÄ°BYA Ä°Ã‡Ä°N GEÃ‡ERLÄ° OLACAK SÄ°YASÄ° Ã‡Ã–ZÃœMÃœN OLMASI GEREKÄ°R"Â Â Â Â Â

Ä°brahim KalÄ±n, Libya'daki siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me iliÅŸkin, "Libya topraklarÄ±nÄ±n sadece bir veya belirli kÄ±smÄ± iÃ§in deÄŸil, tÃ¼m Libya iÃ§in geÃ§erli olacak siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n olmasÄ± gerekir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â Â Â Â Â

BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Hafter'e oldukÃ§a fazla askeri mali destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun bir sÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KalÄ±n, "Bu savaÅŸÄ±, muhtemelen Hafter'in el koyduÄŸu Libya petrol alanlarÄ±ndan gelen petrol parasÄ±nÄ± kullanarak finanse ediyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â Â Â Â Â

SÃ¶zcÃ¼ KalÄ±n, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â Â Â Â Â

"Fransa ve Hafter'i hala destekleyen herkesin, Libya'daki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n yanlÄ±ÅŸ tarafÄ±nda olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Suriye'de, sadece Fransa ile deÄŸil, aynÄ± zamanda ABD ile de anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±mÄ±z var Ã§Ã¼nkÃ¼ her ikisi de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD/YPG'yi destekliyor. PKK, Fransa'da, Avrupa BirliÄŸi'nde (AB) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±nÄ±yor. BirkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile mÃ¼cadele adÄ±na, PYD'yi, YPG'yi desteklemek gerekÃ§eydi fakat DEAÅž'Ä±n gÃ¼cÃ¼, ABD tarafÄ±ndan ilan edildiÄŸi gibi Ã§oÄŸunlukla ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak birkaÃ§ BatÄ±lÄ± mÃ¼ttefik hala PYD/YPG'yi desteklemeye devam ediyor. Åžunu anlamalÄ±yÄ±z ki PYD/YPG, Suriye'de kendi KÃ¼rt yerleÅŸim bÃ¶lgelerini oluÅŸturmak iÃ§in ana gÃ¼ndem. Bu, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve siyasi birlik fikrine aykÄ±rÄ±dÄ±r."Â Â Â Â Â

KalÄ±n, Suriye'de, Arap, KÃ¼rt, TÃ¼rkmen, Alevi ve Hristiyan bÃ¼tÃ¼n kesimlerin BeÅŸÅŸar Esed rejimine karÅŸÄ± mÃ¼zakere masasÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Belirli bir etnik veya ideolojik grubu seÃ§emez ve onlara bazÄ± ayrÄ±calÄ±klar veremezsiniz." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

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"S-400'LERLE Ä°LGÄ°LÄ° ANLAÅžMAMIZA BAÄžLIYIZ"Â Â Â Â Â

KonuÅŸmasÄ±nda, TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilere de deÄŸinen KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump arasÄ±nda iyi bir iliÅŸki olduÄŸunu dile getirdi.Â Â Â Â Â

TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±nda ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸlere sahip olunan konular bulunduÄŸu gibi, zaman zaman anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± alanlar da olduÄŸunu sÃ¶yleyen KalÄ±n, son olarak TÃ¼rkiye'nin Rusya'dan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± S-400 hava savunma sistemlerine iliÅŸkin, ABD ile bir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â Â Â Â Â

KalÄ±n, S-400'lerin aktivasyonuna iliÅŸkin soruya da "S-400 ile ilgili olarak, planlar aslÄ±nda daha Ã¶nce planlandÄ±ÄŸÄ± gibi gidiyor. Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle gecikmeler oldu ancak prensipte daha Ã¶nce olduÄŸu gibi S-400 ile ilgili anlaÅŸmamÄ±za baÄŸlÄ±yÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.