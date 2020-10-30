MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu badireyi el birliğiyle atlatacağız
GeriGündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu badireyi el birliğiyle atlatacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 20:12 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu badireyi el birliğiyle atlatacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu badireyi el birliğiyle atlatacağız
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada "Bu badireyi hep birlikte ve el birliğiyle atlatacağız" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sözcü Kalın, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız İzmir’le. Bütün imkanlar seferber edildi. Vatandaşlarımızın yetkililerin yönlendirmelerine uymaları son derece önemli. Bu badireyi hep birlikte ve el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle