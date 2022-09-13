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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar endişe vericidir

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#Cumhurbaşkanlığı#İbrahim Kalın#Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar endişe vericidir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 13:31

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar endişe vericidir. Müzakereler devam ederken Ermenistan, tahrik edici tutumlardan uzak durmalıdır. Barış ve istikrar, ancak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve meşru hakları temelinde sağlanabilir. Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır" dedi.

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Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışma başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaşanan gerilimle ilgili paylaşımda bulundu. Kalın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar endişe vericidir. Müzakereler devam ederken Ermenistan, tahrik edici tutumlardan uzak durmalıdır. Barış ve istikrar, ancak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve meşru hakları temelinde sağlanabilir. Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır.”

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#Cumhurbaşkanlığı#İbrahim Kalın#Ankara

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