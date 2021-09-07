Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin etraflıca değerlendirildiği belirtilirken, Türkiye'nin AB üyelik süreci, 18 Mart mutabakatının güncellenmesi, göç konusunda iş birliği, insani yardımlar, Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, vize serbestisi, Kıbrıs ve Afganistan konuları ele alındı. Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemine işaret edilen görüşmede pozitif gündemin muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi. Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, göç mutabakatının güncellenmesi ve vize serbestisi hususunda somut adımların atılması beklentisi de dile getirildi. Türkiye ile AB arasındaki 'yüksek düzeyli diyalog' mekanizmasının işletilmesinin pozitif gündeme katkı sağlayacağı vurgulanırken, göç konusunda AB'nin ortak sorumluluk bilinci ile hareket etmesi ve Türkiye'nin yükünün azaltılması gerektiğinin altı çizildi.



Kıbrıs'ta iki devletli çözümün en adil çözüm olduğunun belirtildiği görüşmede, AB’nin bu konuda adil, rasyonel ve tarafsız tutum sergilemesinin çözüme katkı sunacağı vurgulandı. Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerin devam etmesi ve oluşabilecek yeni göç dalgasının önlenmesi için Türkiye ile AB'nin yakın iş birliğini sürdürmesi konusunda mutabık kalındı.

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