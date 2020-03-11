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DHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:15,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan virüs açıklaması: Panik yok, tedbir var

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan virüs açıklaması: Panik yok, tedbir var
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’de ilk Corona Virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından "Panik yok, tedbir var" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Corona Virüsü hakkında bilinmesi gereken ve alınacak önlemlere ilişkin hazırlanan broşürü paylaştı.

Kalın, mesajında "Panik yok, tedbir var. Koronavirüse karşı ciddi tedbirler alındı ve etkin bir şekilde uygulanıyor. Lütfen hepimiz bu bilgiler ışığında Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uyalım" ifadelerini kullandı.

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