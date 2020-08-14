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Haber Giriş: 14.08.2020 - 23:24,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kritik görüşme

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kritik görüşme
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. OBrien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İbrahim Kalın ve Robert C. OBrien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı. Yapılan görüşmede Türkiye'nin hem Libya'da hem de Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi. Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı.

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