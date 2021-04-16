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Haber Giriş: 16.04.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan İsrail’e tepki

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan İsrail’e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘İsrail’in mübarek Ramazan ayında Gazze’ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyid ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz.’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

İsrail’in mübarek Ramazan ayında Gazze’ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyid ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz.

İsrailden Gazze Şeridine hava saldırısı
İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

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