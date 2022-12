Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın TÜYAP'ta okurlarıyla buluştu

Haberin Devamı

TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, pandemi nedeniyle verilen 2 senelik aranın ardından 3 Aralık'ta kapılarını açtı. İmza günlerinin de yapıldığı ve yarın sona erecek fuarda, bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da okurlarıyla buluştu. İbrahim Kalın'ı görmek ve kitaplarını imzalatmak için gelenler, kuyruk oluşturdu. Okurların kimi çocuklarıyla geldi, kimi de uzaktaki tanıdıklarını İbrahim Kalın'la telefonla konuşturdu.

"ZİYARETÇİ KİTLESİ TÜRKİYE'DE KİTAP OKUMAYA ZANNEDİLDİĞİNDEN DAHA FAZLA İLGİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Fuarın 2 yıl sonra yeniden düzenleniyor olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Burada binlerce, on binlerce okuyucunun, yazarlarla, kitaplarla bir araya gelmesi de çok sevindirici. Bu kadar büyük bir ziyaretçi kitlesinin buraya gelmesi de Türkiye'de aslında kitap okumaya zannedildiğinden daha fazla ilgi ve alaka gösterildiğini de işaret ediyor. Bazen kendimize haksızlık ediyoruz kitap okunmuyor diye. Belki yeteri kadar okunmuyor ama hiç okumuyor da değiliz. Burada binin üzerinde yayın evi var. Bu da ciddi bir rakam. Aklınıza gelebilecek her alanda, çocuk kitaplarından tarih, felsefeden siyasete, yemek kitabından mühendislik kitabına kadar her alanda çok güze yayınlar yapılmış. Bunların burada sergilenmesi gerçekten ülkemiz adına da memnuniyet verici" dedi.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIN KENDİLERİNİ ÇOK YÖNLÜ EĞİTMELERİ GEREKİYOR"

İbrahim Kalın, "Ülkemizde her yıl basılan kitap sayısı da artıyor. Daha farklı alanlarda, daha derinlikli okumalar da mutlaka yapmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının kendine, hem bu ülkenin bir vatandaşı ama aynı zamanda da dünyaya açılan birer birey olarak, vatandaş olarak konumlandırmaları için kendilerini çok yönlü geliştirmeleri, eğitmeleri gerekiyor. Bunun için de farklı kaynaklardan beslenmek lazım. Bu manada da burada kitap fuarında zengin bir repertuvarın sunuluyor olması gerçekten memnuniyet verici. Tüm yazarlar, yayıncılar adına, okuyucular adına emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah kitapla birlikte geçirilecek güzel günleri birlikte idrak ederiz" ifadelerini kullandı.

"KİTAPLARINI DA KİŞİLİĞİNİ DE SEVİYORUZ"

Kitaplarını imzalatmak için gelen Beyza Eroğlu, "Kendisi sevdiğimiz bir yazar. Kitaplarını da seviyoruz, entelektüel kişiliğini de seviyoruz. Müziğe ve fotoğraflara olan ilgisini seviyoruz" dedi.

Kitap imzalatmaya gelen Emine Kukuk da "Birden fazla kitabını imzalatmaya geldim. Çok heyecanlıyım, kendisini yıllardır severek takip ediyorum. Konuşmalarını da severek takip ettiğim, saygı duyduğum birisi. Daha önce İstanbul Üniversitesi'ne gelmişti. Ufkumu açıcı şeyler anlatmıştı. Bunlardan en önemlisi Orta Çağ'ın karanlık çağ olarak adlandırılması batı tarafından; ancak İslam için altın çağ olması o dönemin. Bu benim için çok önemli dönüm noktalarından biri olmuştu" diye konuştu.