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DHA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Corona Virüs salgınına ilişkin, "Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı'nın Corona Virüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı broşürü paylaştı.

Kalın, bu günlerde 14 kuralın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Özenle uygulayalım ve herkesi uyaralım. Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Vaka sayısının artmaması tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlı. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur

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