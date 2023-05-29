Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın A Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. Tarihimizde dünya tarihinde çok çok önemli bir dönüm noktasıdır bu. Bu seçimlerinde böyle fethin yıl dönümünden hemen bir gün önceye denk gelmesi de enteresan. Birçok vatandaşımız bugün fethi başka bir ruhla kutluyor. Bu vesileyle de büyük komutan devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han'ı askerlerini gazilerini şehitlerini de rahmetle analım. Bu toprakları bize vatan yapan bütün ecdadı da rahmetle anmak istiyorum bu vesileyle.

İlk defa 2 turlu bir seçim yaşadık. Türk siyasi tarihi açısından rekor oy alındı. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri seçimin kaybedeni oldu. Kılıçdaroğlu 2. Turda ötekileştiren bir kampanya yürüttü. Muhalefet ders çıkarmalı. Muhalefet hem Meclis hem cumhurbaşkanlığını kaybetti. Vatandaşı küçümseyen dil kullanmamalılar. PKK'lıların destek açıklamasına muhalefet ses çıkarmadı.

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Cahil, sürü gibi ifadelerle küçümsemek yerine dönüp aynada kendisine bakar. Bize PKK'nın onların temsilcilerinin Kılıçdaroğlu'na yaptığı açıklamalarla ilgili bizim milletimize takdimlerimiz oldu.

Kılıçdaroğlu, 1-2 ay boyunca bunlara ses çıkarmadı. 2. turda ses çıkarmaya başladı. Kemal Bey'in bu açıklamalardan rahatsız olduğundan eminim. Burada öyle bir stratejik hata yaptılar ki bu seçimi alacaklarını zannettiler. Kılıçdaroğlu, "Ey teröristler siz kimsiniz ki bana destek açıklaması yapıyorsunuz. Ben sizinle mücadeleye geliyorum" diyemedi. Biz Suriye'ye bir operasyon yaptığımızda ilk itiraz ABD'den, AB'den koalisyondan geliyor.

Belki Meral Hanım haklıydı. Hatırlarsanız Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıydı. Masadan ayrılmıştı. 3 gün sonra niye geldi, nasıl ikna edildi orası hala bilinmiyor.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NE NASIL İŞLEYECEK?

Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek. Ben YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız yemin ettiği günün akşamı yemek daveti olacaktır. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacaktır.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Sadece Biden değil, Fransa, İspanya ve birçok ülkenin lideriyle görüşme olacak.

Turizm alanında çok küçük bir duraksama oldu. Biraz depremden biraz seçimden ama çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor. Piyasadaki sermaye Türkiye'deki sonuçları bekliyordu doğal olarak. Bu da süreci hızlandırıp kolaylaştıracaktır.

KABİNE NASIL ŞEKİLLENECEK?

İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek.

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'BİZ KARARLI MÜCADELEMİZİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Obama döneminden beri 2 tane temel problemimiz var. YPG/PYD'ye verilen destek ve FETÖ meselesi. Bu iki konuda geri adım atmamız söz konusu değil. Irak olabilir Suriye olabilir, Balkanlarda saklanan bilmem ne hücresi olabilir. Biz kararlı mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.

15 Temmuz'dan sonra Suriye'ye 3 tane kara harekatı yaptık. ABD kızacak, AB ses çıkartacak gibi bir kaygıyla hareket etmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedik ve bunu yaptık. Türkiye'nin 3 tane kara harekatı yapmasaydı, Irak sınırından Laski'ye kadar terör devleti kurulacaktı.

Karşılıklı çıkar ilişkilerimizi herkesle geliştirmeye çalışacağız. Tahıl koridorunun süresini 2 ay daha uzattık. Eser takasını gerçekleştirdik. Rusya ve ABD istihbarat şefleri ilk defa Türkiye'de görüştüler. Bunlara baktığınızda Türkiye'nin ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz.

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ABD ilişki kurduğumuz önemli aktörlerdendir. Rusya'yla da Çin'le de AB ülkeleriyle de bu perspektifte ilişkilerimizi göze alıyoruz. ABD'ye gittiğimde bütün senatörlerle görüştüm.

F-16'ları siyasi koz haline getiren ABD Kongresindeki senatörler. Biz F-16 programının tabii ki ilerlemesini isteriz. İlerlemezse Türkiye için dünyanın sonu değil. Ama bizi adeta esir almalarına izin vermeyiz. Başka alternatifler geliştiririz.

SÜRİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Şu anda böyle planlanmış bir tarih yok. İhtimal dışı değil. Sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Suriye ile 3 önemli konu var; Terörle mücadele, mültecilerin evlerine dönmelerinin sağlanması, anayasa konuşmalarının ilerletilmesiyle rejim ve muhalefetin müzakerelerinin sürmesi.

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Biz bu insanların tabii ki dönesini istiyoruz ama onlar bir insan. Bunu unutmamalıyız. Biz mültecilerin geri dönüşü için mantıklı, insani adımlar atacağız.

Geleneksel olarak ilk yurt dışı ziyaretlerimiz Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapılıyor. Fakat bu perşembe Moldova'nın merkezinde bir toplantı var. Ona katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Orada AB ve 20 kadar ülke davetli. Orada liderlerle bir görüşme olabilir. Bir defaya mahsus. Gitmezse burada programları devam edecek.

Özellikle deprem bölgesine ziyaretlerimiz devam edecek. Orada 620 bine yakın konut yapımı sözü verdik. Vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz.