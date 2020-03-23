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DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Her tedbir can kurtarır

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Her tedbir can kurtarır
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyada Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bine doğru ilerlediğini belirterek, ''Her tedbir can kurtarır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır. 'EvdeKal' kendini ve etrafındakileri koru" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Her tedbir can kurtarır

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