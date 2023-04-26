Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın gündeme dair konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Savaşın üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen savaş devam ediyor. Çalışmalarımızı devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak. Savaşı önlemek için müzakereler için gücümüz birleştirelim. İki tarafla da konuşabilen bir ülke olarak Türkiye rol almaya hazırdır. Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya ile Batı arasındaki savaştır. Binlerce insan ölmeden barış müzakereleri üzerinden çalışalım.

Küresel güvenlik alanını nasıl oluşturabiliriz, gelin odaklanalım. Ermenistan ile normalleşme sürecini başlattık. Bölgede barış, istikrar ortamını inşa edelim. Ermenistan’ı ekonomik olarak da nefes aldıracaktır. Türkiye ekseninin diplomasi liderlik bahsi önem arz ediyor. Batı merkezli paradigma çözüm üretemiyor.

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'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır.

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'SUDAN'DAKİ GELİŞMELER BİZİM İÇİN BİR ENDİŞE KAYNAĞI'

Sudan'daki gelişmeler bizim için bir endişe kaynağı. Bu konuda girişimlerimiz oldu. İki tarafın da Türkiye ve Cumhurbaşkanımıza güveni tam. Sudan'ın barış ve istikrarını sağlamak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Biz bir rol oynamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bütün taraflar ile temas halindeyiz.