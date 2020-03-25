Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona Virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bazı bakanlardan video konferans yoluyla bilgi aldı. Sözcü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi. Bütün bakanlarımız ve kurumlarımız görevlerinin başında. Tedbirler hepimiz için. Unutmayın: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz."