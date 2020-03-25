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DHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:22,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona Virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bazı bakanlardan video konferans yoluyla bilgi aldı. Sözcü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi. Bütün bakanlarımız ve kurumlarımız görevlerinin başında. Tedbirler hepimiz için. Unutmayın: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi

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