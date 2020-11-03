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DHA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde, 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda" dedi.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ayda'nın enkaz altından çıkarılışı esnasında çekilen fotoğrafı paylaşan Kalın, "Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda. Hamdolsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda

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