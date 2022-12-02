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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

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#Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü#İbrahim Kalın#Birleşik Krallık
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 17:08

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayi alanındaki iş birliği, Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı. Ukrayna savaşının uzamasının insani krizleri derinleştirdiğine ve küresel düzeyde enerji, gıda ve ekonomik kırılganlığın artmasına neden olduğu ifade edildi. Savaşın sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi için Türkiye'nin diplomatik girişimlerine desteğin büyük önem arz ettiği vurgulandı. Tahıl anlaşmasının uzatılmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, tahıl sevkiyatının daha etkin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

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Ayrıca İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısı sonrasında Suriye'ye yapılan operasyonların Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri PKK/PYD/YPG'ye yönelik olduğu dile getirildi. Bu kapsamda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğunun altı çizildi. Milli Savaş Uçağı TFX projesi dahil savunma sanayi alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve somut projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.

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#Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü#İbrahim Kalın#Birleşik Krallık

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