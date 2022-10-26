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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan 29 Ekim’e özel konser

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#Cumhurbaşkanlığı#Senfoni Orkestrası#29 Ekiim
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan 29 Ekim’e özel konser
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 16:15

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet’in 99. yılını, 28 ve 29 Ekim’de Ankara’da vereceği iki konserle kutlayacak. Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki CSO, Koro Şefi Elnara Kerimova yönetiminde, TRT Ankara Çoksesli Korosu ve Soprano Hülya Kazan ile aynı sahnede olacak.

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200 yıllık tarihi boyunca çok sesli müziği yayma amacı güden ve Cumhuriyet tarihinin en önemli kültür sanat kurumlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet’in 99. yılını Cumhuriyet’in önemli bestecilerinin eserleri ile kutlayacak.

28 ve 29 Ekim’de Cemi’i Can Deliorman’ın yöneteceği “Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri”; vefatının 50. yıldönümüne ithafen Çağdaş Türk Müziği’ne yön veren Türk Beşlileri’nden Ulvi Cemal Erkin’in 2 Numaralı Senfonisi ile başlayacak. Anadolu'nun kokusunu, rengini ve sesini Batı'nın tekniği ile çağdaş kalıplar içine ustaca dökerek uluslararası bir değer kazandıran Erkin’in 2 Numaralı Senfonisi, Türkiye’de ilk kez 1962’de Henry Swoboda yönetiminde yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nca seslendirilmişti.

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KONSER, CUMHURİYET COŞKUSUNU KUTLAYAN MARŞLARLA TAMAMLANACAK

Programda; Elnara Kerimova yönetiminde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nun ve Soprano Hülya Kazan’ın seslendireceği Türk Beşlileri’nin bir diğer değerli ismi Ahmed Adnan Saygun’un Eski Üslupta Kantat’ı da yer alıyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak çağdaş klasik müzik bestecilerinden Nevit Kodallı’nın Cumhuriyet Kantatı ile devam edecek konser, Cumhuriyet coşkusunu kutlayan marşlarla tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası “Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri CSO ADA ANKARA Ana Salon’da saat 20.00’de başlayacak.

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#Cumhurbaşkanlığı#Senfoni Orkestrası#29 Ekiim

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