Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ona emanet

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GEÇMİŞİ, Sultan II. Mahmud döneminde 1826’da kurulan askeri bandoya dayanan, uluslararası düzeyde verdiği konserlerle Türkiye’nin en değerli sanat kurumlarından olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda (CSO), 6940 sayılı yasa ve yönetmelik gereği her yıl yapılan yönetim kurulu seçimi, bu sene 2 Mart’ta gerçekleştirildi. Çoğu kadın sanatçılardan oluşan 5 kişilik yeni yönetim kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın seçim sonuçlarını onaylaması üzerine 29 Mart’ta göreve başladı. Seçim sonucunda CSO tarihinde ilk kez kadın müdür görev aldı. Flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, 1 yıl boyunca CSO müdürü olarak görev yapacak.

‘KADIN MÜDÜR’ İFADESİ AYRIMCI

Sibel Ayhan Bayer, sanat hayatının 9 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Flüt Bölümü’nde başladığını söyledi. Bayer, “Bu kadar uzun sürede bir kadın müdürün olmaması ilginç ama diğer orkestralarda oldukça başarılı kadın sanatçılarımız müdürlük görevlerini yaptılar. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda 2 yıl müdürlük görevini üstlenmiştim. ‘Kadın müdür’ kısmının bile ifadede ayrımcılık olduğunu düşünüyorum ama keşke daha önce de olsaymış diyorum. 5 kişilik yönetim kurulundan 3’ü kadın. CSO’ya bir kadın eli değdi diyebiliriz ama o kadın eli her zaman da var. Orkestramızda oldukça fazla kadın sanatçımız var. Kadınların idari konularda da oldukça yetenekli olduğunu düşünüyorum. Yapı itibarıyla kadınların organizasyon yetenekleri de çok gelişmiş oluyor. Daha hızlı hareket ediyoruz. Bu hızımızı yaptığımız işlere yansıtırsak projelerimize daha fazla hızlılık kazandırabiliriz” diye konuştu.