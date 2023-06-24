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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, antik tiyatroda konser verdi

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#Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası#Konser#Antik Tiyatro
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, antik tiyatroda konser verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 13:46

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda konser verdi. Konseri yaklaşık 15 bin kişi izledi.

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Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseri dün, 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda yapıldı. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konser öncesi konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Laodikya Batı Tiyatrosu'nun depremler nedeniyle son 1700 yıldır atıl vaziyette olduğunu, restorasyonu yapılarak ayağa kaldırıldığını söyledi. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde güzel etkinliklere devam edeceklerini belirten Zolan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz 1924 yılında bu orkestramızın ismini kendi bulunduğu makamla özdeşleştirmiş, ismi 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası' olsun demiş. O günden beri o isimle sanatlarını icra ediyor. İnşallah el ele vereceğiz. Cumhuriyetimize en üst seviyede sahip çıkacağız. Atatürk'ümüze her zaman saygıların en üstünde saygı göstermeye devam edeceğiz. Bugün burada hür ve bağımsız yaşıyorsak Atatürk'ümüzün sayesindedir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, antik tiyatroda konser verdi



UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki konserde Şef Rengim Gökmen yönetiminde soprano Görkem Ezgi Yıldırım ile tenor Mert Süngü eserler seslendirdi.

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#Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası#Konser#Antik Tiyatro

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