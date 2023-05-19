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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması İstanbul'da düğünleri erteletti

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#İSTANBUL#Secim2023#Düğün
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması İstanbulda düğünleri erteletti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 11:02

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması evlilik hazırlığı yapanların tüm planlarını değiştirdi. 27 ve 28 Mayıs'a gün alanlar erteleme telaşına düştü. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, "Elimizden geldiği kadar mağdur etmemek için çözüm yolları bulduk. Biz davetiye usulü ile çalıştığımız için çiftlerimiz önceden davetiyelerini basmışlardı, seçimin ikinci tura kalmasından sonra revizyona gittiler" dedi.

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28 Mayıs Pazar günü dünya evine girecek olan çiftler, organizasyon şirketlerini arayarak, düğün tarihlerini ileri bir tarihe aldı. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, basılan davetiyelerin yeniden basıldığını, 28 Mayıs Pazar günü 13.00-17.00 arasında olan düğünlerin ertelendiğini açıkladı. Düğün salonu işletmecileri ve organizatörler ise müşterilerine önceden uyarıda bulunduklarını ifade etti.

"DAVETİYELER REVİZYONA GİTTİ"

Adem Sönmez, "Daha önceden planlanmış olan 14 Mayıs'ın tedbirlerini aldık. Hep beraber yaşadığımız sürecin neticesinde 28 Mayıs'a sarktı. Elimizdeki rezervasyonlarımızı ya o hafta içerisine ya da bir hafta sonrasına alarak evlenecek olan çiftlerimizi mağdur etmeme yoluna gittik. Takdir ederseniz bir telaş oldu, insanlar hazırlanmadığı bir şeye yakalanmış oldu. Elimizden geldiği kadar mağdur etmemek için çözüm yolları bulduk. Biz davetiye usulü ile çalıştığımız için çiftlerimiz önceden davetiyelerini basmışlardı, seçimin ikinci tura kalmasından sonra revizyona gittiler. Sonuç itibarıyla 28 Mayıs için tedbirler alındı. Rakamsal boyutlara gelince esnaflar çiftler ile bu problemleri kendi aralarında çözdüler. Yaptığımız için tekrarı, pardonu, özrü yok. 14 Mayıs'taki kurallar aynı şekilde devam edecek. Saatler 13.00-17.00, 19.00-23.00 olarak ayarlanmıştı, 13.00-17.00 arasında olan düğünlerimizi iptal edip erteledik" dedi.

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"UYARMIŞTIK, ERTELEMELER OLDU"

Düğün salonu işletmecisi Sibel Gürbüz müşterilerini uyardıklarını belirterek, "Müşterilerimiz yine geliyor ama genelde kısım bilinçli şekilde geliyor. İkinci tura kalacağını tahmin ediyorlardı, biz de müşterilerimizi uyarmıştık. İptal değil ama ertelemeler oldu. Her sektörü etkilediği gibi bizi de etkiledi. Bir gün öncesi ve sonrasını boş bırakmak zorunda kaldık" diye konuştu.

"İKİNCİ TURA KALMA İHTİMALİ İÇİN GÜNDÜZE ORGANİZASYON ALMADIK"

düğün organizatörü Onur Şen ise "İşletme olarak daha öncesince bu planlamayı yaparak 18 Haziran'da erkene alınınca bunun olacağını ön görerek 14 Mayıs'a organizasyon almamıştık. 28 Mayıs için gündüze yine organizasyon almadık. Hafta içlerine ya da hafta sonlarına ileri tarihlere erteleme durumu gerçekleşti. İkinci tura kalma ihtimali için yine gündüze organizasyon almadık ama akşam için organizasyonumuz var" dedi.

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#İSTANBUL#Secim2023#Düğün

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