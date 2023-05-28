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Cumhurbaşkanlığı seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

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#Secim2023#Sosyal Medya#Twitter
Cumhurbaşkanlığı seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 13:06

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak re'sen soruşturma başlatıldı.

Şu ana kadar tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

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#Secim2023#Sosyal Medya#Twitter

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