Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak! İşte ilanın detayları

Başvuracak adayların 1-15 Kasım tarihlerinde kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurması ve son başvuru tarihinde saat 18.00'e kadar sisteme yüklemesi gerekiyor. Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın tarihi, yeri ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuracak.
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