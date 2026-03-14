Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den "K2 Kamikaze İHA" paylaşımı

Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 18:53

 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, yapay zeka destekli otonom sürü kabiliyeti ile görüntü tabanlı seyrüsefer ve hedefleme yetenekleriyle geliştirilen K2 Kamikaze İHA'nın yüksek menzili ve etkili harp başlığıyla yeni nesil bir sistem olarak öne çıktığını belirterek, "Muadil sistemlere kıyasla sunduğu yüksek maliyet etkinliği, karıştırma altında görev yapabilme kabiliyeti ve hızlı seri üretime uygun mimarisi ile sahada önemli bir güç çarpanı oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli mühendisliğin ulaştığı seviyenin savunma teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladığını bildirdi.

Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA'nın operasyonel avantajlarına değinen Görgün, İHA'nın yapay zeka destekli otonom sürü kabiliyeti, görüntü tabanlı seyrüsefer ve hedefleme yetenekleriyle donatıldığını belirtti.

Sistemin yüksek menzili ve etkili harp başlığıyla yeni nesil bir platform olarak öne çıktığını ifade eden Görgün, "Muadil sistemlere kıyasla sunduğu yüksek maliyet etkinliği, karıştırma altında görev yapabilme kabiliyeti ve hızlı seri üretime uygun mimarisi ile sahada önemli bir güç çarpanı oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Platformun teknik özelliklerine ilişkin detaylar paylaşan Görgün, K2 Kamikaze İHA'nın kısa ve hazırlıksız pistlerden kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu bildirdi.

Haluk Görgün, yeniden kullanılabilir mimarisiyle geliştirilen bu platformun, akıllı sistemler çağında Türk savunma sanayisinin mühendislik gücünü ve teknolojik derinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Görgün, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Baykar mühendislerini ve teknik personelini tebrik ederek, çalışmalara katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!