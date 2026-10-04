Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Yerlilik oranı yüzde 83’e ulaşmış durumda

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Şanlıurfa’da devam eden TEKNOFEST Güneydoğu’nun son gününde coşku hız kesmedi. Pazar günü olması nedeniyle bölge illerden de Şanlıurfa’ya gelen vatandaşlar, GAP Havalimanı’nı doldurdu.

MEDYA TEKNOLOJİLERİ

TEKNOFEST Güneydoğu’nun medya paydaşı olan Demirören Medya Grubu da D-Smart ve D Tech Cloud tarafından ortak geliştirilen “Dimi” gibi medya teknolojilerindeki özgün projeleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

RADYO D’DE TEKNOFEST YAYINLARI

Demirören Medya Grubu’nun standı önemli ziyaretçileri ağırlamaya devam ederken buradan yaptığı canlı yayınlarla TEKNOFEST heyecanını tüm Türkiye’ye duyuran Radyo D, konuklu özel yayınlar gerçekleştirdi.

HALUK GÖRGÜN MİKROFONDA

Radyo D’nin son gün misafiri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün oldu. Radyo D genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu’nun sorularını yanıtlayan Görgün, TEKNOFEST alanına baktığında ilk fark ettiği şeyin gözlerdeki gülümseme olduğunu söyledi.

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YÜZDE 97’Sİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEN

Görgün, Türkiye’deki üniversitelerin çok nitelikli insanlar yetiştirdiğini ifade ederek savunma sanayi sektöründe çalışanların yüzde 97’sinin Türk üniversitelerinden mezun olduğunu söyledi. Milli Yetkinlik Hamlesi adıyla bir program başlattıklarını anlatan Görgün, bu kapsamda hem üniversitelerle hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

41 YAŞINDA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 41’inci yılında savunma sanayii platformlarının ve bunların üzerindeki sensörlerin, algılayıcıların, hareketlendiricilerin, silah sistemlerinin yerli milli olarak üretilmesini koordine ettiğini bildiren Görgün, “Son 20 yılda cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve gençlere olan güveni ile yüzde 20’lerde olan yerlilik oranı yüzde 83’e ulaşmış durumda.” dedi.

Demirören Medya standını ziyaret eden Görgün’e Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay da eşlik etti.