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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin değerlendirme
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Demir şu açıklamalarda bulundu:
(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz.
Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek. Bir anlamda bir işaret fişeği ve uyarı olacak.
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