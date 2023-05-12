Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, CNN TÜRK'te: Yerlilikte yüzde 80'lere çıktık

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Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Demir'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

KAAN milli muharip uçağımızı görüyorsunuz. 5. nesil uçak derken önemli parametrelerden biri elektroniği ve özellikle radar. Uzun menzilli bir radar bekliyoruz. Bu radarın geliştirilmesi ASELSAN'da devam ediyor. tabii bu radar milli Muharip uçağı gelene kadar akıncıda ve F-16 modernizasyonlarımızda kullanılacak. Verilmeyen kameraların yerine ikame ettiğimiz kameraları görüyorsunuz. ARGE birimlerinde geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Karşıda tank namlusu görüyorsunuz. Bir dizi platformda ve kulede ASELSAN kontrol teknoloji ve platformları var önemli özelliği stabilizasyon sağlaması.

Hepsinin modernize edilmesi aselsanın katkıda bulunduğu durumlardna biri. İnsansız deniz aracını ASELSAN yapmıyor ama üzerine koyduğu son sözler ve unsurlarla elektronik nitelik kazandırıyor. Kara araçları da aynı şekilde. ASELSAN bu ürünlerde kendine düşen kısmı yapıyor. Görev ne vereceksek o şekilde üstüne koymak mümkün.

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FÜZELERDEKİ GELİŞMELER

Tayfun'u daha önce duyurmuştuk. Çakır'ın atış testi yapıldı. Çalışmalarımız devam ediyor. KAAN uçağımıza girecek modelde de çalışılıyor.

Yabancı basında savunma sanayimizdeki çalışmalar için İngiliz kopyası olduğu yazılmıştı. Kendilerine benzer bir kısım varsa bizden aldılar gibi işi küçük gösterme çabaları var.

ÇİPRAS'IN AÇIKLAMASINA CEVAP: YERLİLİKTE YÜZDE 80'LERE ÇIKTIK

Bir taraftan takdir ederken yüzdeyi küçük görmüş. Yüzde 80'lere çıktık yerlilikte. Orada bir ifadeleri var, Türkiye'ye karşı avantaj sağladık çünkü Fransa ve Amerika'yı yanımıza aldık diyorlar. Mentaliteye bakar mısınız. Kendini emniyete güvene almak için başkalarını arkasına alacak.

Türkiye'nin amacı barışın hakimi olması, Ege'nin barış denizi olması. Görüşürsek halledemeyeceğimiz meselenin olmadığını söylüyoruz. Bu politika bizim için esas. Maraza çıkaran biz olmadık.

Savunma sanayine hizmet veren şirket sayısı 2700'lere ulaşmışken bu ekosistemi kuruyoruz demektir. ASELSAN çok sayıda alt yüklenici ile çalışıyor. Çok önemli başka gelişmeleri de getirecek.

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TÜRK FÜZELERİNİN AĞIR ABİSİ

Savunma sanayimizin asıl amacı cenge hazırlık. Bu adımlar üst üste koyarak devam ediyor. Tayfun'u daha önce duyurmuştuk. Ağır abi sürpriz kalsın ve ağır abiden anlayan anlasın. Karada, havada, denizde bizi takip etmeye devam edin. Bir dizi yetkinliği alana sürmeye devam edeceğiz. teknoloji seferberliğinin olduğunu, hiçbir alanı bırakmayacağız.

Hareket alanında sonuç almak üzere çok alternatif sunarak onların kendi hareket opsiyonlarını sağlamak.

Özgür yolculuğumuz devam ediyor. Block 30'larla başardık onların seri üretimine başladık. Block 40 ve 50'lerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yerli mühimmatımızı çok rahat şekilde kullanacak hale getireceğiz.