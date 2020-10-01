MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 18:22 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
Abone Olgoogle-news

Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi Murat Doğan (61), memleketi Kızılcahamam’da toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi Murat Doğan, Ankara’da bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Doğan’ın cenazesi, öğle namazı sonrası memleketi Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yukarıçanlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Doğan’ın cenaze namazına, kardeşi Hasan Doğan, ailesi ve yakınları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ankara Valisi Vasip Şahin de cenaze namazından sonra köye gelerek Hasan Doğan’a taziyelerini iletti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle