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Cumhurbaşkanlığı ödülleri açıklandı

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#Türkiye Cumhuriyeti#Ali Erbaş#Cumhuriyet
Cumhurbaşkanlığı ödülleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yıl dönümü nedeniyle Beştepe’de program düzenlendi.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti, Kuran’ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı için hazırlanan video gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimleri açıkladı.

Bilim Kültür alanında Gönül Tekin ve Günay Kut, edebiyat alanında Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, müzik alanında Ahmet Özhan, sinema alanında Göksel Arsoy, tiyatro alanında Turan Oflazoğlu, kütüphanecilik alanında Ramazan Minder, zanaatlar alanında Salih Balakbabalar büyük ödüle layık görüldü, Vefa ödülünün sahibi ise yönetmen Halit Refiğ oldu.

Cumhurbaşkanlığı ödülleri açıklandı

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#Türkiye Cumhuriyeti#Ali Erbaş#Cumhuriyet

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