Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne sahurda akın ediyorlar

Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 07:34

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, gece ders çalışmak ve çeşitli kaynaklardan faydalanmak isteyenlere sahurda ikramlarda bulunuluyor.

Başkentte 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gelenler, gece saatlerinde de ders çalışmaya devam ediyor.

Ziyaretçiler, kütüphanede 5 milyondan fazla basılı eserin yanı sıra elektronik kaynak bakımından zengin içeriklere de ulaşabiliyor.

Kütüphane çalışanları, ramazan dolayısıyla ziyaretçilere sahur vaktinde ücretsiz çay, kahve, su ve kek ikramında bulunuyor.

"BU İMKANLARI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammet Fatih Öz, "Ramazan ayında Millet Kütüphanesi'ne geliyoruz. Burada sahurumuzu yapıp derslerimizi çalışıyoruz. Bizim için böyle daha verimli oluyor. Kahve, çay gibi içecekler de ücretsiz, bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Seyfi Çetin de uygulamanın öğrenciler için verimli olduğunu dile getirdi.

Sahurda yapılan ikramlar, ramazan ayı boyunca devam edecek.

