Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TFF resmen açıkladı İşte MHKnin yeni başkanı...TFF resmen açıkladı! İşte MHK'nin yeni başkanı...#Merkez Hakem Kurulu
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
Bakan Koca son tabloyu paylaştı: Tam doz riski azaltıyorBakan Koca son tabloyu paylaştı: 'Tam doz riski azaltıyor'#Koronavirüs
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan önemli mesajlar: Benim yolum Türkiye ile yürüme yoludurKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önemli mesajlar: 'Benim yolum Türkiye ile yürüme yoludur'#Ersin Tatar
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ile ABD arasında kritik görüşme#İbrahim Kalın
Covid-19da yeni dönem Dünyayla paylaşılacakCovid-19'da yeni dönem! Dünyayla paylaşılacak#Koronavirüs
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avukatın korkunç ölümü Kapıyı açan yakınları dehşete düştüAvukatın korkunç ölümü! Kapıyı açan yakınları dehşete düştü#Avukat
İYİ Partide tezkere firesi Bir tek o hayır dediİYİ Parti'de tezkere firesi! Bir tek o 'hayır' dedi#Durmuş Yılmaz
Türkiyenin en büyüğü Yarın açılacakTürkiye'nin en büyüğü! Yarın açılacak#Millet Bahçesi
Üniversite bu olayı konuşuyor Sahte akademisyen gözaltındaÜniversite bu olayı konuşuyor! Sahte 'akademisyen' gözaltında#Zehra Zulal Atalay Laçin
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Tolga Karelden yeni yatırımTolga Karel'den yeni yatırım#Tolga Karel
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi#Katar Milli Kütüphanesi#İşbirliği
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Katar Milli Kütüphanesi, bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda bir iş birliği protokolü imzaladı.

Haberin Devamı

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı ile Katar Devlet Bakanı ve Milli Kütüphane Başkanı Hamed bin Abdulaziz el-Kevari, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve her iki ülkeden yetkililer katıldı.

İmzalar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı ve Katar Milli Kütüphane Başkanı Kevari tarafından atıldı.

İmza töreninde konuşan Kıratlı, son on yılda, Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin, siyaset, eğitim, kültür ve çevre gibi alanlarda yapılan iş birlikleri ile pekiştiğini belirtti.

Kıratlı, yeni iş birliği protokolüyle iki ülke arasında derinleşen kültürel yakınlaşmanın artmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kevari de, Türkiye gibi dost ülkelerle iş birliğinin, özel bir zevk olduğunu; karşılıklı çıkarların yanı sıra iş birliğinin ortak kültür ve tarih paydaları üzerine kurulduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilere ve derin iş birliğine değinen Kevari, Türkiye kütüphanelerindeki tarihi arşivlerin zenginliğine de işaret etti.

Kevari, her iki kütüphanenin donanım ile imkanlar konusundaki yeniliği ve sahip olduğu teknolojik gelişmişlik sayesinde bu iş birliğinin, sadece Arap ve İslam dünyasına değil, dünyanın her yerine etkisi olacağını ifade etti.

Tören kapsamında ayrıca, Millet Kütüphanesi'nden Katar Milli Kütüphanesi'ne, siyaset, araştırma ve yemek gibi konuları ihtiva eden Türk yazarların 400 kitabı hediye edildi.

İmzalanan protokol; bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda iş birliği yapmayı; kütüphane faaliyetleri ve uygulamalarını geliştirmede deneyim, bilgi ve beceri alışverişinde bulunmayı amaçlıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi#Katar Milli Kütüphanesi#İşbirliği

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler