Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında İtalya ve Birleşik Krallık'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "29-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya Cumhuriyeti'ne, 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde Birleşik Krallık'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" dendi.
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