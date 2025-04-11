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Cumhurbaşkanlığı kurullarına yeni isimler

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Resmi Gazete#Atama
Cumhurbaşkanlığı kurullarına yeni isimler
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin ardından yaklaşık 2 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar, önceki gece Resmi Gazete’de yayımlandı. 10 ayrı kurula toplam 140 isim atandı.

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* Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri arasında Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl de yer aldı.

* Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve eski bakan Fikri Işık’ın da atandığı kurulda şu isimler görev yapacak: “Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Fikri Işık, Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Muhittin Ataman, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Nurşin Güney, Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Prof. Dr. Seyit Sertçelik.”

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ESKİ VEKİLLER

* Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine yeniden atandı. Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti eski Trabzon Milletvekili Salih Cora ve AK Parti eski Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç de bu kurulda görev alacak.

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GENCEBAY, KOÇYİĞİT

* Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit Soydan ve İskender Pala da Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na atandı. Serbest Dalış Dünya Rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’nda yer aldı.

* Yerbilimci Prof. Dr. Cenk Yaltırak Yerel Yönetim Ve Afet Politikaları Kurulu’nda görev aldı.

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EĞİTİM POLİTİKASI

* Türkiye Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Eğitim Politikası Kurullarına atandı. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan anayasa çalışmasının başında bulunan Prof. Dr. Yavuz Atar da Eğitim Politikası kurulunda görev almaya devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ise Yükseköğretim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı’na Cevdet Vural atandı.

EKONOMİ POLİTİKALARINA İMZA ATACAKLAR

* Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’na atanan 15 isim şöyle oldu: “Ekonomi Politikaları Kurulu: Alparslan Çakar, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Hayrettin Demircan, Mehmet Ali Akben, Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Nilüfer Bulut, Dr. Nurettin Canikli, Osman Çelik, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut.”

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* Yayımlanan diğer kararlarla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan atanırken, yeni oluşturulan Yatırım ve Finans Ofisi’nin Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Resmi Gazete#Atama

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