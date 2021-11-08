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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alacak isimleri açıkladı.

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Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin takdim edileceği isimleri duyurdu.

İşte ödül alacak isimler:

Bilim Kültür: Teoman Duralı

Müzik: İdil Biret

Görse Sanatlar: Alev Ebuziyya

Sinema: Cüneyt Arkın

Edebiyat: Gürbüz Azak

Kaligrafi: Ethem Çalışkan

Sahaflık: İbrahim Manav

Vefa Ödülü: Kemal Tahir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli kültür sanat insanlarımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyoruz" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri

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