Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin takdim edileceği isimleri duyurdu.
İşte ödül alacak isimler:
Bilim Kültür: Teoman Duralı
Müzik: İdil Biret
Görse Sanatlar: Alev Ebuziyya
Sinema: Cüneyt Arkın
Edebiyat: Gürbüz Azak
Kaligrafi: Ethem Çalışkan
Sahaflık: İbrahim Manav
Vefa Ödülü: Kemal Tahir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli kültür sanat insanlarımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyoruz" dedi.