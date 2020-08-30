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Haber Giriş: 30.08.2020 - 21:21 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos coşkusu

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos coşkusu
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30 Ağustos Zafer Bayramı için İletişim Başkanlığınca hazırlanan özel konser ve 300 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel konser verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos coşkusu

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlandı. Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos coşkusu


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