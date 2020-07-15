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AA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 00:19,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser! Fahir Atakoğlu'nun eseri ilk kez dinleyiciyle buluştu

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser! Fahir Atakoğlu'nun eseri ilk kez dinleyiciyle buluştu
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yılına özel konser düzenlendi.

İletişim Başkanlığının organizasyonunda Havuzlu Bahçe'de gerçekleştirilen konserde, ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun Milli Mücadele ruhu için notalara döktüğü "15 Temmuz Destanı" isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.

Kalkışma gecesinin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döken beste, "İhanet, şeref, Marmaris, sela, çağrı, başkomutan, milletin evi, şehitler köprüsü ve demokrasi nöbeti" bölümlerinden oluştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 15 Temmuza özel konser Fahir Atakoğlunun eseri ilk kez dinleyiciyle buluştu

Atakoğlu'na konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu ile ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer de eşlik etti.

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