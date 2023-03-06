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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündem seçim ve deprem

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#Kabine#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde gündem seçim ve deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 09:12

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantısında, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ile seçim konusunun ele alınması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Çok sayıda bakan, koordinasyon çalışmaları nedeniyle deprem bölgesinde bulunuyor. Kabinenin anı gündemini, 11 ilin etkilendiği deprem felaketi oluşturacak. Felaketin ardından yürütülen tüm çalışmaların bütün yönleriyle kabine ele alınması bekleniyor.

Bölgenin yeniden inşası için yapılacak çalışmalar da, toplantıda ele alınacak. Deprem nedeniyle ortaya çıkan göç sorunu nedeniyle yüksek kira artışının önlenmesine konusu da, kabinenin gündeminde olacak.

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SEÇİM HAZIRLIKLARI

Kabinede üzerinde durulacak bir konu da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi olacak. Haziran ayında yapılması gereken seçim için daha önce 14 Mayıs tarihi gündeme gelmişti. Seçimin de, tüm boyutlarıyla toplantıda ele alınacağı üzerinde duruluyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenileyeceği gündeme gelmişti. 14 Mayıs’taki yapılacak SEÇİM için karar alma tarihi ise 10 Mart cuma günü olarak belirlenmişti.

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MECLİS’TE KAMU ALACAKLARI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Genel Kurulu’nda yarın deprem bölgesine yönelik düzenlemeleri de içeren kamu alacaklarına yapılandırma getiren yasa teklifinin görüşmeleri başlayacak. Bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları yapılandırma kapsamına giriyor.

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#Kabine#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim

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