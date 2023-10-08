Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor... İşte kritik başlıklar

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak.

CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikli başlık şüphesiz İsrail ve Filistin olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde itidal çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada ise, ‘Derin bir endişeyle karşılıyoruz. Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.’ İfadeleri kullanıldı.

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Süreçle ilgili son gelişmelerin de yarın kabine toplantısında masaya yatırılması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye’nin terörle mücadelesi davam ediyor. Terör örgütüne yapılan operasyonlar da masaya yatırılacaktır. Bir kez daha kararlılıkla mücadele çağrısı yapılması bekleniyor. Bu zaman kadar atılan adımlar ile bundan sonraki adımların da değerlendirilmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de son detayları paylaşması bekleniyor.

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‘EMEKLİ ÇALIŞMASINI BAKANLIK YAPIYOR’

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Işıkhan, ‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak.’ dedi.

Bu açıklamalar sonrası gözler kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına çevrildi.