Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Rusya - Ukrayna arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler de yine masada olacak. Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

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Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile alınan kararları kamuoyuna duyuracak.