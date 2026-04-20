Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündem: Orta Doğu...

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 15:22

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, İran'daki savaşın ekonomiye etkileri ile Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ve Orta Doğu'da yaşananların ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.12'de başladı.

Kabine toplantısının öncelikli gündemi Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. Toplantıda İran'daki savaşın ekonomiye etkileri mercek altına alınacak.

Geçici ateşkes sürecinde ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle yeniden kapatılan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum değerlendirilecek. Küresel ekonomideki türbülanstan Türkiye'nin en az etkilenmesine yönelik ilave tedbirler masada olacak.

GAZZE

Gazze'deki son durum da gözden geçirilecek. Gazze Barış Planı'nın sahada hızlandırılması için atılacak diplomatik adımlar görüşülecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde olacak. Tarihi süreçte gelinen aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar değerlendirilecek.

