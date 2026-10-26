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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı#Kabine
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 15:51

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.38'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, fonların tasfiye sürecindeki son durum, koordinasyon kurulu raporları, fon mağdurları için atılan adımlar ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun raporları doğrultusunda ele alınacak. Meclis çatısı altında süreci takip edecek İzleme Komisyonu'nun kuruluş çalışmaları görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı#Kabine

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