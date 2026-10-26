Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.38'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, fonların tasfiye sürecindeki son durum, koordinasyon kurulu raporları, fon mağdurları için atılan adımlar ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun raporları doğrultusunda ele alınacak. Meclis çatısı altında süreci takip edecek İzleme Komisyonu'nun kuruluş çalışmaları görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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